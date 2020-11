Consulta su obbligo coinvolgimento Mibact nella pianificazione paesaggistica

( 25 Novembre 2020 )

LEX - La Corte costituzionale con la sentenza n. 240 del 22/10/2020 ha stabilito che nella pianificazione paesaggistica le Regioni non possono fare da sole, ma devono coinvolgere il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), in quanto anche nel procedimento di pianificazione paesaggistica deve essere raggiunta un'intesa di carattere generale, per assicurare l'unitarietà del valore della tutela paesaggistica al di là dei singoli beni per i quali è previsto l'obbligo di pianificazione congiunta, per cui l'approvazione del piano da parte della Regione senza un accordo con il Ministero viola il principio di leale collaborazione, oltre che il Codice dei beni culturali e del paesaggio.