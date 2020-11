Il sito Federparchi si rinnova

( 26 Novembre 2020 )

E' online la nuova veste del sito www.federparchi.it, il sito ufficiale della Federazione delle aree protette italiane. Oltre ad una nuova impaginazione grafica il sito si arricchisce di contenuti dando maggiore visibilità ai video, alle immagini e raggruppando le notizie e i documenti anche per aree di intervento, oltre che per tipologia di attività. Il rinnovo del sito internet va di pari passo con il potenziamento dei canali social della Federparchi; da alcuni mesi è infatti attivo anche il profilo Instagram che si aggiunge a Facebook e Twitter. Un passo avanti per una comunicazione chiara ed efficace nell'interesse delle aree naturali protette, bene comune del Paese.