Cassazione su congedo parentale ai fini 13a mensilità

( 30 Novembre 2020 )

LEX - La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, non rileva il congedo di cui la lavoratrice ha beneficiato per assistere il figlio affetto da leucemia. Questo è quanto stabilito nella sentenza n. 24206 del 2/11/2020. Il caso vedeva la lavoratrice che sosteneva che l'art. 42 comma 5 del dlgs 151/2001 rinviava alle regole sull'indennità di maternità e quindi all'art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo, in quanto diversamente si ravvisava una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere il figlio disabile, ma la Cassazione rigetta il ricorso affermando che il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR.