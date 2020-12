( 11 Dicembre 2020 )

Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio ha emesso un parare in merito alla erogazione dei buoni pasto per i dipendenti che operano in regime di smart working, o meglio di "lavoro agile". Per il DFP è conforme alle norme che ogni amministrazione decida in autonomia sulla erogazione dei buoni.