Marzio Marzorati coordinatore della Lombardia

( 15 Dicembre 2020 )

L'assemblea lombarda degli associati di Federparchi, riunita via web lunedi 14 dicembre ha nominato il nuovo coordinatore nella figura di Marzio Marzorati, presidente del parco Nord Milano, che sarà coadiuvato, in funzione di vice, da Cristina Chiappa, presente del parco del Ticino. L'assemblea, a partire dall'introduzione di Giuseppe Barra , presidente del parco Campo dei fiori, ha visto una discussione ampia cui hanno sia presidenti di parco che esponenti delle associazioni. L'indicazione per la nomina di Marzorati e Chiappa è stata approvata all'unanimità, con una non partecipazione al voto. Anche la Lombardia, regione con il numero più alto in assoluto di parchi, si struttura per riuscire a sostenere al meglio la funzione ambientale, sociale e culturale dei parchi, attraverso l'impegno, esplicitamente manifestato da Marzorati, del coinvolgimento più ampio possibile rispetto alle scelte da adottare ed ai rapporti con regione Lombardia.