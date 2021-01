Legge di Bilancio, smartworking PA, Anac su contratti e sanzioni codice della strada

( 07 Gennaio 2021 )

Lex - Pubblichiamo il link alla Gazzetta Ufficiale con la legge di bilancio 2021. Segue il nuovo decreto sullo smart working nella Pubblica amministrazione e le nuove comunicazioni dell'ANAC, Autorità anti corruzione, in merito ai contratti per il 2021. Infine pubblichiamo il link alle nuove sanzioni previste per il codice della strada.

Legge di bilancio 2021, n. 178



https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=true



Nuovo decreto per lo smartworking nella P.A.



https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20A07384&elenco30giorni=true



Link alle nuove comunicazioni Anac in materia di contratti 2021



http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=9010e6fa0a77804264029ad218241369



Nuove sanzioni al codice della strada



https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20A07415&elenco30giorni=true