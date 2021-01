Inps su congedo parentale zona rossa, Aran su ferie dipendenti PA

( 18 Gennaio 2021 )

Lex – Circolare INPS relativa al congedo straordinario di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Risposta dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) in relazione all'istituto delle ferie e riposi solidali di cui all'art. 30 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018. In particolare sulla esistenza di un termine di durata massima dell'assenza del dipendente fruitore.