Cassazione, PA non può passare da concorso a selezione per assunzioni

( 19 Gennaio 2021 )

La Cassazione afferma, che tutte le condotte poste in essere dalla Pubblica Amministrazione , nella fase successiva all'approvazione di una graduatoria concorsuale - espressione del potere negoziale dell'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro - devono essere valutate alla stregua dei principi civilistici in materia di inadempimento delle obbligazioni, in quanto si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa della PA e subentra una fase in cui i comportamenti dell'Ente vanno ricondotti nell'alveo privatistico.

Gli Ermellini affermano, pertanto, che la PA non può opporre, ai soggetti presenti in graduatoria, un proprio regolamento che disciplini il passaggio da una selezione di natura concorsuale ad una modalità di nomina di tipo fiduciario, giacché il concorso svolto è di per sé garanzia di imparzialità e buon andamento.