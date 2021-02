( 02 Febbraio 2021 )

Lex - Ispra e CNR hanno pubblicato le metodiche utilizzabili per il monitoraggio delle popolazioni di cinghiali, dimostrando che, attraversi l'applicazione del Distance Sampling mediante visori termici notturni in diverse aree protette italiane, è possibile stimare le popolazioni di cinghiale in maniera precisa ed accurata.

