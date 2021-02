Cassazione su accesso abusivo a sistema informatico da parte di dipendente pubblico

( 11 Febbraio 2021 )

"Decisiva, per giudicare della liceità dell'accesso effettuato da chi sia abilitato ad entrare in un sistema informatico, è, per la giurisprudenza di legittimità, la finalità perseguita dall'agente, che deve essere confacente alla ratio sottesa al potere di accesso, il quale mai può essere esercitato in contrasto con gli scopi che sono a base dell'attribuzione del potere, nonché in contrasto con le regole dettate dal titolare o dall'amministratore del sistema" (Cass. Pen., sez. V, 2.12.20, n. 34296).

La Corte di Cassazione rileva in primo luogo come, per dettato normativo, l'accesso si configura come abusivo allorquando avvenga mediante il superamento e la violazione delle chiavi fisiche ed informatiche di accesso, o delle altre esplicite disposizioni su accesso e mantenimento date dal titolare del sistema. In particolare, con sentenza n. 4694 del 27.10.2011, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema da parte di colui che sia abilitato all'accesso, in quanto dotato di password, ma attuata per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli era stata conferita, integra il reato di cui all'art. 615 ter c.p.. Inoltre, con la pronuncia n. 41210 del 18.5.2017, la Suprema Corte ha analizzato il caso dell'accesso operato da colui che sia munito di apposite chiavi e sia abilitato ad entrarvi, ma lo faccia in violazione delle norme pubblicistiche che disciplinano l'operato dei pubblici dipendenti e che indirizzano l'attività della pubblica amministrazione. In tale sede, il Supremo Consesso ha confermato il carattere illecito ed abusivo di qualsiasi comportamento in contrasto con i principi di cui all'art. 1 legge n. 241 del 1990.