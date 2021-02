Auguri a Fontana e Gava per nomina come sottosegretarie di Stato alla Transizione Ecologica

( 26 Febbraio 2021 )

La Federparchi augura buon lavoro a laria Fontana e Vannia Gava per la loro nomina come sottosegretarie di Stato all'istituendo Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica. "Auspichiamo che i temi della conservazione naturalistica e della tutela della biodiversità, nonché il ruolo delle aree protette come modelli di sviluppo sostenibile, possano essere parte essenziale dell'azione di governo; così come delineato nella Strategia Europea per la Biodiversità per il 2030 che considera tali settori come cardini fondamentali del Green News Deal e, quindi, del Next Generation Europa." - lo scrive il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri nei messaggi di congratulazioni inviati alle due sottosegretarie di Stato.

"Abbiamo di recente presentato delle proposte concrete al Parlamento e avremmo piacere di illustrare le nostre idee e proseguire la collaborazione che, ormai da trent'anni, la Federparchi porta avanti con impegno con il Ministero dell'Ambiente, nell'interesse di quei preziosi scrigni di bellezza, natura e sostenibilità che costituiscono il sistema italiano dei parchi."