( 02 Marzo 2021 )

Lex – L'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella Pubblica Amministrazione (ARAN) risponde al quesito relativo alla possibilità monetizzare le giornate di riposo nel caso di mancato godimento nell'anno di maturazione, precedente all'anno di cessazione del rapporto di lavoro, qualora non fossero state godute dal dipendente per causa diversa dai motivi di servizio (es. malattia o altro oggettivo impedimento).

Documento allegato su www.federparchi.it/lex