Anac sull'aggiornamento del prezzario nei contratti pubblici

( 09 Marzo 2021 )

Lex - L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha invitato le Regioni a provvedere in modo tempestivo all'aggiornamento annuale del prezzario regionale così come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 23, comma 16). A seguito di un monitoraggio, infatti, l'Autorità ha rilevato come in diversi casi le Regioni non provvedano all'aggiornamento, o lo fanno in un periodo avanzato dell'anno, limitando di fatto la validità del prezzario definita dalla norma al 31 dicembre di ogni anno. L'aggiornamento consente alle stazioni appaltanti, che sono tenute a determinare l'importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato. L'Anac ha rilevato anche il percorso virtuoso avviato da diverse Regioni ai fini dell'introduzione nei prezzari regionali di prodotti e/o lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi, auspicando che tale percorso possa essere intrapreso da un numero sempre maggiore di Regioni.

