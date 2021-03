( 10 Marzo 2021 )

Lex – Il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha emesso una nota con le indicazioni operative in materia di contributi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Allegato in www.federparchi.it/lex