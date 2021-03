Il Parco San Rossore inizia il percorso per la Cets

( 10 Marzo 2021 )

Sostenere e promuovere un turismo attento all'ambiente: è partito il percorso che porterà il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli ad aderire alla 'Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) nata su iniziativa della Europarc, l'organizzazione delle aree protette d'Europa. Nato nel 1979 per contrastare progetti di speculazione edilizia sul territorio, «con il passare degli anni la missione del Parco si è evoluta affiancando alla salvaguardia i temi della fruizione e dell'educazione ambientale – spiega il presidente Giovanni Maffei Cardellini in una nota dell'ente – Un Parco delle opportunità, da vivere e scoprire perché è solo conoscendo la natura che si impara ad amarla e rispettarla». «Sarà un patto tra gli attori turistici presenti sul territorio: il Parco, gli enti locali, le associazioni e le imprese che si occupano di turismo, le guide ambientali – continua il direttore Riccardo Gaddi – Insieme dobbiamo pianificare un turismo sostenibile».

Dopo il primo passaggio già effettuato, con l'adesione dell'Ente a principi della CETS, in questi giorni iniziano gli incontri per coinvolgere gli attori del territorio: operatori turistici, enti locali, organizzazioni per la conservazione.

Federparchi segue e sostiene il percorso del parco di San Rossore-Migliarino Massaciuccoli per l'acquisizione della Cets.