( 11 Marzo 2021 )

Un evento digitale per approfondire i temi dell'evoluzione in occasione delle "giornate di Darwin" giovedì 11 marzo si terrà l'evento digitale "Le isole laboratori dell'evoluzione e le sfide per la conservazione naturalistica" promosso dal SIMUS, Sistema Museale Universitario di Siena con la partecipazione del presidente di Federparchi nonché presidente Parco Nazionale Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri.

Per parteicpare:

Link alla diretta YouTube