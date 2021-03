( 11 Marzo 2021 )

Lex -Sentenza corte costituzionale sul divieto di inserire normative di favore per i prodotti alimentari a km Zero nei contratti pubblici (riguarda anche la agricoltura nei parchi). Pronuncia della suprema corte relativa alla legge della regione Toscana su "Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche"