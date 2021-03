I Giovani in vetta, al via le iscrizioni per la settima edizione

( 12 Marzo 2021 )

Sono aperte le iscrizioni per la 7a edizione dell'evento internazionale "I giovani in vetta" che si terrà l'8 luglio 2021 (notte dall'8 al 9 luglio 2021). Il tema comune di questa edizione sarà "Local Food". Aree protette, associazioni, attori che operano nel settore dell'educazione, professionisti, rifugi Alpini e dei Carpazi sono tutti invitati a partecipare, in sicurezza, a quest' evento educativo e organizzare un'attività pedagogica sul tema indicato.

"I giovani in vetta" è un evento internazionale organizzato in diversi paesi alla stessa data. Ha una dimensione altamente simbolica: per un giorno e una notte, dei ragazzi fanno l'esperienza della montagna in diverse destinazioni delle Alpi e dei Carapazi. Ogni organizzazione iscritta é invitata ad organizzare un'escursione in montagna inclusa la notte nel rifugio o nel bivacco, un'azione tematica sul tema comune "Local Food", oltre che delle attività educative che permettano alle giovani generazioni di scoprire la natura in montagna. Viene lasciata un'ampia libertà di gestione dell'evento nelle singole iniziative. I termini dell'edizione 2021 potrebbero dipendere dall'evoluzione della crisi sanitaria.

Il progetto, cui Federparchi aderisce, è aperto a tutti i gruppi di giovani dai 6 ai 28 anni, con un'attenzione particolare ai ragazzi che vivono nelle zone di montagna. Le iscrizioni online entro il 15 aprile, le istruzioni nel modulo allegato su www.federparchi.it