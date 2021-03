L’Italia ratifica la Convenzione sulle molestie sul lavoro

( 16 Marzo 2021 )

La Legge n. 4 del 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Il nostro paese si impegna ad adottare provvedimenti normativi che garantiscano la non discriminazione nel lavoro. Le violenze e le molestie nell'ambito lavorativo rappresentano, infatti, una grave violazione dei diritti e costituiscono minaccia alle pari opportunità di genere e sono, pertanto, inaccettabili nonché incompatibili con il lavoro dignitoso. Il legislatore italiano dovrà, quindi, adottare leggi e regolamenti che impongano ai datori di lavoro di utilizzare delle misure ad hoc per il controllo e la prevenzione della violenza e delle molestie in ambito lavorativo, compresa la violenza di genere.

Vediamo qualche dettaglio della Convenzione.

L'art. 1 dà la definizione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Esse vanno considerate come: "un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza di genere". Nel dettaglio violenza e molestie di genere vanno considerate come la violenza e le molestie poste in essere nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscono in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

Lo scopo finale è di proteggere i lavoratori ed altri soggetti nel mondo del lavoro, incluse le persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego, i candidati a un lavoro e gli individui che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.

In particolare la Convenzione si applica alla violenza e alle molestie che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro. Sono contemplate le condotte che si verifichino non solo sul lavoro in senso stretto, ma anche nei luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione; durante gli spostamenti o i viaggi di lavoro, la formazione, gli eventi o le attività sociali correlate con il lavoro; a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; all'interno di alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro; durante gli spostamenti per recarsi al lavoro o per il rientro dal lavoro. Ciascun Stato membro si impegnano a rispettare e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; ad eliminare tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio; all'effettiva abolizione del lavoro minorile ed all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Come spesso accade nelle Convenzioni internazionali si cerca di adottare una serie di tutele risarcitorie e processuali per una reale giustiziabilità dei diritti all'integrità psicofisica sui luoghi di lavoro. Infatti ciascun paese dovrà adottare meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di risoluzione delle controversie anche introducendo sanzioni specifiche.