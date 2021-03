( 24 Marzo 2021 )

Federparchi esprime cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Tarallo morto a 73 anni. Tarallo era stato presidente del Parco Nazionale del Cilento e membro del direttivo di Federparchi, nonché sindaco del comune di Montecorice in provincia di Salerno. Persona attenta ai temi del territorio e dell'ambiente Tarallo è deceduto in seguito a complicazioni dovute ad una malattia pregressa.