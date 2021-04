INPS su permessi legge 104 per i dipendenti

( 06 Aprile 2021 )

Lex – L'INPS ha emesso un circolare relativa alle nuove istruzioni per i permessi ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. LA circolare riguarda il riproporzionamento della durata dei permessi fruiti dai lavoratori dipendenti del settore privato. Con la presente circolare, a seguito dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di Cassazione e dei relativi chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono nuove istruzioni per il riconoscimento dei benefici in oggetto in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto.