Titoli di partecipazione ai Concorsi Pubblici

( 14 Aprile 2021 )

L'art. 2, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 inerente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" prevede testualmente che "i requisiti prescritti (per la partecipazione al concorso) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione".

Nei bandi di concorso (lexspecialis della procedura) va inserita la clausola che tutti i requisiti richiesti (sia generali che specifici) devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Anche secondo il Consiglio di Stato (Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995), infatti, a nulla rileva il fatto che per qualsiasi ragione un candidato non abbia potuto sostenere un esame di qualificazione, in quanto i requisiti debbono essere posseduti entro il termine fissato dall'Amministrazione procedente, è senz'altro un principio generale posto a tutela dell'esigenza di garantire:

la parità di trattamento tra i candidati;

la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura;

l'eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti;

e la previa fissazione di regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo.