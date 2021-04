Informazione, Biodiversità e Svolta Green. Aree protette e transizione ecologica nella comunicazione giornalistica, webinar 26 aprile ore 10

( 16 Aprile 2021 )

L'Unione Europea ha indicato la strada obbligata della sostenibilità per la ripresa economica dopo la grave crisi innescata dalla pandemia. Uno dei punti cruciali è l'asse della biodiversità quale valore aggiunto per lo sviluppo sostenibile, oggetto della nuova Strategia Europea per la Biodiversità 2030 che pone obiettivi ambiziosi strettamente legati al New Green Deal e al Next generation UE (come quello di portare al 30% il territorio tutelato nella UE). Le aree naturali protette sono il cuore della tutela della biodiversità e al loro interno si sperimentano modelli di sviluppo sostenibile. Oggi l'informazione sui temi dell'ambiente e della natura si trova di fronte alla sfida di allargare sempre più il campo di lettura, intersecando i temi della conservazione naturalistica con quelli dello sviluppo sostenibile, delle comunità ed anche della salute.

Programma dei lavori:

Paola Spadari, presidente Ordine dei Giornalisti Lazio - saluti

Giampiero Sammuri, presidente Federparchi, introduzione

Donatella Bianchi, presidente Parco Nazionale Cinque Terre

Maurizio Gubbiotti – presidente RomaNatura

Marco Frittella - giornalista

Cristina Nadotti – giornalista

Marco Gisotti - giornalista (MiTE)

Marco Fratoddi – giornalista direttore SapereAmbiente

Matteo Parlato – giornalista

Modera: Gianni Montesano, giornalista

LINK PER LA REGISTRAZIONE