Cingolani, soddisfazione per i parchi italiani nella Green List IUCN

( 20 Aprile 2021 )

Il Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto dai tre parchi nazionali italiani che sono entrati nella Green List della IUCN.

Questo il suo commento: "La Green List della IUCN è la più alta certificazione di eccellenza al mondo per quanto riguarda la governance delle aree protette. - ha affermato il Ministro - E' motivo di grande soddisfazione che tre parchi nazionali italiani, Arcipelago Toscano, Foreste Casentinesi e Gran Paradiso, abbiano centrato questo obiettivo, a dimostrazione del valore non solo in termini di tutela della biodiversità ma anche di gestione complessiva del nostro prezioso capitale naturale".