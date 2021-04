Danneggiamenti e minacce al parco d’Abruzzo, solidarietà di Federparchi

( 23 Aprile 2021 )

Il presidente di Federparchi, la giunta esecutiva e il consiglio direttivo, esprimono la piena solidarietà al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e in particolare al direttore Luciano Sammarone. Mani ignote e vigliacche hanno danneggiato e deturpato alcune installazioni del percorso culturale "Arte Parco" ed hanno lasciato scritte minacciose e offensive nei confronti del direttore al quale va la nostra piena vicinanza.

Non si tratta di semplici gesti vandalici, ma di segnali intimidatori rispetto all'operato dell'Ente parco che vanno immediatamente stroncati con fermezza e determinazione. L'attività di tutela della biodiversità, così come le iniziative di sensibilizzazione e incontro fra cultura e natura, non si fermano certo davanti ad azioni di stampo delinquenziale, auspichiamo che le forze dell'ordine facciano luce sulle ragioni di tale atto individuando i colpevoli.

Al Parco d'Abruzzo Lazio e Molise - al suo presidente, alla dirigenza e a tutto il personale - diciamo di andare avanti nelle loro meritorie iniziative per una delle eccellenze naturalistiche d'Italia.