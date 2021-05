Il Congresso IUCN si svolgerà regolarmente a Marsiglia in modalità ibrida

( 30 Aprile 2021 )

Tenendo conto dell'attuale situazione sanitaria, il segretariato generale della IUCN informa che è stato deciso di svolgere il Congresso Mondiale per la Conservazione della Natura in forma "ibrida", consentendo così a chi non fosse fisicamente in grado di presenziare all'evento, di poter partecipare da remoto ai principali appuntamenti dell'assise. Il governo francese ribadisce di essere molto lieto di ospitare l'evento della IUCN sul proprio territorio e che farà tutto il possibile per garantire che ciò avvenga nelle modalità richieste dalla IUCN e in conformità con i protocolli sanitari in vigore al momento dell'evento.

Il Congresso IUCN si terrà a Marsiglia come previsto, dal 3 all'11 settembre 2021. Con questa decisione, il governo francese e l'IUCN mirano a garantire un evento di successo consentendo un'ampia partecipazione da tutto il mondo.

