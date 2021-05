( 14 Maggio 2021 )

Lex - Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha emesso un parere in merito all'interpretazione dell'articolo 87, comma 3, del decreto legge n. 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", relativo alle ferie pregresse e alle misure per l'emergenza sanitaria.