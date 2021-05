Incontro con la Commissione Europea per i membri di Europarc Federation

( 27 Maggio 2021 )

Obiettivi, criteri, linee guida e fondi per l'attuazione della Strategia dell'UE per la biodiversità 2030 e il ruolo delle aree protette. Sono questi i temi sui quali il primo di giugno 2021 i membri della Federazione EUROPARC avranno occasione per dialogare con la Commissione Europea. A causa delle restrizioni ancora presentate dalla pandemia COVID-19, l'incontro si svolgerà online. L'evento è organizzato in collaborazione con la Direzione Generale ENV, con la partecipazione della DG AGRI della Commissione.

Riunendo rappresentanti della Commissione europea e professionisti delle aree protette, EUROPARC mira a mettere in luce il contributo dei parchi al raggiungimento degli obiettivi della politica europea, fornendo al contempo alla Commissione europea una visione chiara delle sfide affrontate dagli operatori delle aree protette.

LINK al sito Europarc per ulteriori info e registrazione