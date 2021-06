( 31 Maggio 2021 )

Si terrà in modalità mista la prossima riunione del Consiglio Direttivo di Federparchi che si svolgerà martedì 8 giugno, ore 10.30, con all'ordine del giorno il bilancio Consuntivo 2020 e l'attività della Federazione. Per i consiglieri che volessero partecipare in presenza l'appuntamento è al Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/a, Roma, previo prenotazione. In alternativa è disponibile il collegamento telematico tramite la piattaforma Zoom.