( 16 Giugno 2021 )

E' stata convocata l'Assemblea Generale dei soci della Federparchi che si svolgerà, secondo le modalità fissate dallo statuto, giovedì 24 giugno, ore 10.30, a Roma, presso il Centro Convegni "Carte geografiche" in Via Napoli 36. L'assemblea si svolgerà in modalità mista, quindi anche in via Telematica tramite la piattaforma Zoom previa registrazione.

Fra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio Consuntivo del 2020 e una riflessione politica sull'attività futura di Federparchi.