Cresce la partecipazione al 5x1000 per i parchi nazionali, decisiva la campagna di Federparchi

( 29 Giugno 2021 )

Da alcuni anni è possibile destinare agli enti dei parchi nazionali la quota del 5x1000 derivante dalle dichiarazioni dei redditi. Grazie anche alla campagna di Federparchi dello scorso anno, che ha messo un campo un efficace video riproposto anche quest'anno, gli ultimi risultati mostrano un notevole incremento dei proventi destinati ai parchi. Un importante indicatore che conferma, ancora una volta, la crescente sensibilità dei cittadini nei confronti delle aree naturali protette e di coloro che si occupano in prima persona della tutela della biodiversità e della natura.

Dal 2019 al 2020 le persone che hanno scelto di destinare il 5x1000 ai parchi sono aumentate del 58% passando da 11.218 a 17.820. Questo ha fruttato l'aumento del 5x1000 ai parchi del 70% passando da 303.432 € a 517.561 € con un incremento di 214.129 euro.

Non sono cifre enormi rispetto ai bilanci dei parchi nazionali, ma sono cifre che hanno una valore fondamentale in quanto diretta espressione dei cittadini/contribuenti affinchè i principali soggetti preposti alla conservazione della natura svolgano sempre al meglio la loro missione.

Con i dati disponibili è possibile anche stilare una "top ten" dei parchi nazionali che hanno maggiormente beneficiato del 5 per Mille. Si tratta, a partire dal primo, del: Gran Paradiso; Abruzzo Lazio e Molise; Monti Sibillini; Arcipelago Toscano; Dolomiti Bellunesi; Stelvio; Foreste Casentinesi; Asinara; Gran Sasso Monti della Laga; Val Grande.

Da tenere presente che il riparto fra i 24 parchi nazionali avviene sulla base delle scelte esercitate per ciascun ente, quindi i parchi ottengono importi maggiori quanti più cittadini li scelgono.

Federparchi esprime grande soddisfazione per la crescente attenzione al mondo della tutela della biodiversità anche attraverso la partecipazione con lo strumento erariale. Continueremo a sollecitare governo e Parlamento affinchè tutte le principali aree protette (quindi parchi nazionali, regionali e Aree Marine Protette) possa accedere al 5x1000 nella convinzione che la possibilità di sostenere il proprio "parco preferito" stimolerà ulteriormente i cittadini in questa importante azione di contributo per la conservazione della natura.

Si allega link al video promozionale presente nella home page di www.federparchi.it

LINK VIDEO 5X1000