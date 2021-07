ARAN su composizione RSU

( 02 Luglio 2021 )

Lex - L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha risposto ad un quesito sulla validità delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel caso venissero eletti solo due componenti invece dei 3 previsto come minimo. Alle domande : Se nel corso dell'elezione di una RSU con 3 componenti si assegnano solo 2 seggi, la RSU può considerarsi validamente costituita? L'ARAN conferma che il minimo per la validità della RSU è di tre componenti.

"Nella circolare Aran n. 1 del 2018, pubblicata in occasione delle elezioni RSU tenutesi ad aprile del medesimo anno, al paragrafo 13 (terz'ultimo capoverso), veniva chiarito che nel caso in cui non fosse stata possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto due seggi), era esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. Di conseguenza, laddove per via di tale impossibilità di assegnazione del seggio la RSU non fosse risultata composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione, le elezioni dovevano essere ripetute riattivando l'intera procedura. Pertanto, nel caso di elezione di due soli componenti della RSU, la stessa non sarà validamente costituita, con la conseguenza che l'amministrazione dovrà invitare le organizzazioni rappresentative del comparto di riferimento ad indire nuove elezioni."