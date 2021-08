II parco delle Madonie a sostegno delle aziende colpite dagli incendi

( 07 Agosto 2021 )

L'Ente Parco delle Madonie (Sicilia) promuove una raccolta fondi in aiuto alle aziende Madonite drammaticamente colpita dagli incendi.

"Una devastante serie di incendi hanno devastato il territorio del comprensorio madonita - spiega il Presidente del Parco delle Madonia Angelo Merlino - provocando danni ingenti al territorio e alle aziende agricole e zootecniche. Intere aziende di eccellenza cancellate dal fuoco assieme a tanti capi di bestiame. E in un momento di grave crisi economica per i tanti drammatici motivi che ben conosciamo. Per questo motivo è nata l'esigenza di farsi carico di aiutare nell'immediato tutte queste realtà. Di concerto con l'Assessore regionale Toto Cordaro, il mio consulente Giuseppe Ferrarello (già Sindaco di Gangi) ed i Sindaci del Parco, si è deciso che il Parco coordini, come ente sovracomunale, questa raccolta fondi.

L'appello che rivolgo a tutti – prosegue Merlino - è di essere generosi, come la popolazione madonita si è sempre dimostrata quando si tratta di dare una mano a chi è stato colpito da simili drammi. Le immagini e le notizie che ci giungono dal territorio ci lasciano sgomenti di fronte a tanta sofferenza. Ma le Madonie non si arrendono e sapranno rialzarsi. Col contributo di tutti".

Per la raccolta fondi è attivo un conto corrente bancario presso l'istituto BCC di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie intestato a Ente Parco delle Madonie,

Raccolta Fondi Parco delle Madonie - Sostegno Aziende Colpite da incendi

Codice Iban IT20C0897643510000000311658

Causale: SUPPORTO TERRITORI MADONITI INCENDI 2021