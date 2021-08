Federparchi a Festambiente 2021, torna in presenza l’appuntamento estivo con la sostenibilità

( 11 Agosto 2021 )

Torna in presenza FestAmbiente, l'appuntamento estivo promosso da Legambiente e che si svolge a Rispescia, nei pressi di Grosseto. La festa si svolgerà dal 18 al 22 agosto nel rispetto dei protocolli di sicurezza e, come consuetudine, offre un nutrito calendario di dibattitti, incontri, concerti, spettacoli ed eventi dedicati alla sostenibilità e alla difesa della natura e degli ecosistemi. Federparchi, da tempo partner dell'evento, sarà presente in molti degli nel corso della rassegna. I due principali si svolgeranno il 22 agosto:

22 agosto, ore 19 - Consegna dell'attestazione di merito ai parchi inseriti nella Green List IUCN 2021

Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente, premiano: Giampiero Sammuri presidente Parco nazionale Arcipelago Toscano, Luca Santini presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Italo Cerise presidente Parco nazionale del Gran Paradiso

22 AGOSTO ORE 19.30 |Dibattito: "Il sistema delle aree protette e gli obiettivi del PNRR: un impegno comune per la sostenibilità ambientale, sociale economica dei territori"

Coordina Francesco Loiacono direttore de La Nuova Ecologia. Partecipano Antonio Nicoletti responsabile nazionale parchi e aree protette Legambiente, Maurizio Martina vicedirettore generale FAO, Erica Mazzetti Commissione ambiente della Camera, Giovanni Vianello Commissione ambiente della Camera, Giampiero Sammuri presidente Federparchi e presidente del Parco nazionale Arcipelago Toscano, Luca Santini presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Italo Cerise presidente Parco nazionale del Gran Paradiso, Patrizio Scarpellini direttore Parco nazionale delle Cinque Terre, Maurizio Gubbiotti Presidente Roma Natura, Gianluigi Peduto Presidente Parco dei Castelli Romani, Lidia Bai presidente Parco nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma

