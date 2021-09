( 03 Settembre 2021 )

L'ARAN ha siglato con le organizzazioni sindacali una intesa nell'ambito del Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga al 2025 del termine dell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.