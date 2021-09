Federparchi incontra le aree protette della Sicilia

( 06 Settembre 2021 )

Una ricognizione a tutto campo ed una serie di incontri ed iniziative con le principali aree protette della Sicilia. Il presidente di Federparchi inizia a Palermo lunedì 6 settembre per poi proseguire al parco dei Nebrodi, alle Madonie e all'Etna. Dopo il tour nei parchi della Calabria Giampiero Sammuri fa il punto ed interviene sul ruolo delle aree protette nella lotta agli incendi, per la tutela della biodiversità, sulla necessità di fronteggiare i mutamenti climatici e sulle opportunità per i parchi di essere volano di sviluppo sostenibile nel solco delle politiche europee del "green deal".

Lunedì 6, alle ore 18, Palermo. Conferenza stampa per il premio "G.Sauli" per ingegneria naturalistica. Orto Botanico Università di Palermo. In collaborazione con Regione Sicilia e Parco dei Nebrodi

Martedì 7, ore 15, Parco dei Nebrodi, Alcara Li Fusi (ME), incontro sui temi della biodiversità: "I grifoni del parco"

Mercoledì 8, ore 15.30, sede Parco delle Madonie, Petralia Sottana (PA), incontro con i sindaci dei comuni colpiti dagli incendi. Proposte per il rilancio del territorio.

Giovedì 9, sede Parco dell'Etna, Nicolosi (CT), ore 10.30, incontro su mobilità e turismo sostenibile.