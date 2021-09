La premiazione dei parchi Green List al Congresso IUCN

( 07 Settembre 2021 )

Nell'ambito del Congresso della IUCN in corso a Marsiglia si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati alle varie aree protette che hanno ottenuto o confermato la loro presenza nella Green List, l'importante riconoscimento per il livello di eccellenza sia in termini di governance complessiva che di tutela della biodiversità.

L'evento è stato promosso da Parco marino francese Costa Blu e si è svolto Le Cadran. Per l'Italia il responsabile del Global Protected Areas Programme Iucn, James Hardcastle, ha consegnato i riconoscimenti ai tre parchi che recentemente hanno ottenuto o confermato la loro permanenza nella prestigiosa "lista verde": al Parco Nazionale del Gran Paradiso per la conferma, al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed a quello delle Foreste Casentinesi per il loro ingresso nella Green List.