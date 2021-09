ANAC su proroghe dei contratti

( 09 Settembre 2021 )

Parere dell'Autorità Anticorruzione in merito ad una proroga di appalto per un servizio di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili e sterili per le sale operatorie.

Per l'Anac "la proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento."