( 14 Settembre 2021 )

Il Ministero delle infrastrutture ha emesso un parere in merito all'espletamento dei contratti con la procedura cosiddetta "sotto-soglia" prevista dalle recenti norme del decreto "semplificazioni" e sua conversione in legge. Il parare riguarda, in particolare, le modalità di gestione dei contratti per gli importi previsti fra i 75mila e i 139mila euro per i quali possono non applicarsi le norme del Codice degli appalti.