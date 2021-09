( 15 Settembre 2021 )

L'Agenzia per la Rappresentanza negoziale nella PA (ARAN) ha emesso due pareri relativi alla composizione della Rappresentanza Sindacale di Base (RSU). Il primo riguarda la sostituzione di un componente con altro che, nel frattempo, ha cambiato sindacato rispetto alla lista che lo ha eletto. Il secondo riguarda la nomina, in sostituzione di un dimissionario, di un componente con zero preferenze.