Ecodays e firma del protocollo d’intesa fra Unione Pro-Loco e Federparchi, il 18 e 19 settembre a Novara

( 15 Settembre 2021 )

Il Dipartimento Nazionale Ambiente e Parchi dell'Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) organizza "Ecodays per la natura e l'ambiente" in programma il 18 e il 19 settembre al Castello Visconteo, di Novara.

Due giorni di iniziative ed eventi incentrati sulla presentazione delle attività delle Pro Loco con particolare riguardo alla promozione dei territori ed alle iniziative compiute in tema di tutela della natura e di educazione e sensibilità ambientale che culminerà domenica mattina, 19 settembre, con la firma del protocollo d'intesa fra Unpli e Federparchi.

Sabato 18 settembre (ore 10) si aprirà con la presentazione del libro "Pro Loco, risorsa per il territorio", edito da Marsilio che dà conto dell'imponente e diffuso impegno delle Pro Loco a favore dei territori e della valenza ambientale che hanno le iniziative delle Pro Loco.

Nel pomeriggio (ore 15) la tavola rotonda "Pro Loco: Ambiente e Parchi" un momento di analisi delle esperienze e delle buone prassi avviate dalle Pro Loco nella salvaguardia ambientale, nella collaborazione con i Parchi, nella gestione di eventi sostenibili, nelle partecipazioni ad azioni a carattere ambientalistico insieme ad altre organizzazioni quali Cai e Legambiente. Con un intervento da remoto del presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. In sala sono attesi la Giunta Nazionale Unpli, guidata da Antonino La Spina; gli assessori regionali Vittoria Poggio (in remoto), Turismo e cultura, Matteo Marnati, ricerca ed innovazione, Fabio Carosso, vicepresidente; poi esponenti della Provincia di Novara; il vicepresidente Ferparchi con delega ai parchi regionali, Agostino Agostinelli; porterà i suoi saluti il Comune di Novara; e in remoto si collegherà anche il presidente regionale Alberto Cirio.

A margine dei tre appuntamenti indicati, si terranno anche due "Eventi Ecodays": venerdì 17 l'incontro con Novamont, azienda piemontese leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals; domenica 19 la visita al Mulino Vecchio di Bellinzago e all'Area Naturalistica le Ginestre esempio di importante intervento di recupero ambientale.