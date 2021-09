Giornata del turismo, i parchi italiani sono i più certificati in Europa per sostenibilità

( 27 Settembre 2021 )

"Anche quest'anno le aree naturali protette hanno registrato un picco di presenze nella stagione estiva, confermando un trend che va avanti da anni e che si è rafforzato con la pandemia. Continua a crescere la domanda di un turismo "slow", che aiuti a recuperare il contatto con la natura e con l'ambiente. Il futuro del turismo sta nella sostenibilità e i parchi possono essere un fondamentale modello di riferimento" - Lo afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri in occasione della Giornata Mondiale del Turismo.

"Federparchi da anni è impegnata nel supporto per la diffusione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) promossa da Europarc Federation (di cui Federparchi è la sezione italiana) nelle aree protette, una prestigiosa certificazione internazionale che, in base a rigorosi standard e ad un percorso complesso e impegnativo, attesta la qualità dell'offerta turistica nei parchi italiani.

L'Italia è il Paese con il maggior numero di aree protette che hanno ricevuto la CETS, con 44 aree certificate di cui 21 sono Parchi nazionali. Al secondo posto c'è la Spagna con 29. In Europa sono 112 le aree protette che hanno ottenuto la Carta.

I Parchi sono sempre più mete di viaggi, gite e soggiorni per esperienze con la natura: quelli delle grandi montagne, ma anche quelli collinari, quelli prospicenti al mare e le Aree Marine Protette. La pressione turistica è un eccezionale volano per lo sviluppo dei territori e delle comunità, ma deve essere governata al fine di garantire la piena tutela delle biodiversità e degli habitat per consentire a tutti di usufruire e godere di questi scrigni di bellezza. Federparchi proseguirà il suo impegno affinchè le eccellenze naturalistiche del nostro Paese possano essere pienamente fruite nel rispetto dell'ambiente."