L’Alleanza Mobilità Dolce si rinnova per il triennio 2021-2024

L'Alleanza per la Mobilità Dolce – AMODO - rinnova il proprio patto di collaborazione per il triennio 2021-24. La rete di 28 associazioni ribadisce l'impegno unitario per la crescita dei cammini, di ciclovie, ferrovie locali e treni turistici, per il turismo sostenibile e dei borghi da vivere, per la protezione della natura e del paesaggio italiano. L'alleanza è stata rinnovata sabato 25 a Pesaro, per Federparchi ha partecipato e firmato il documento il vice presidente di Federparchi Agostino Agostinelli.

