Eletto nuovo board di Europarc, gli auguri di Federparchi: natura e sostenibilità ormai centrali, fondamentale il contributo delle aree protette

( 05 Ottobre 2021 )

Si è svolta online la votazione per il rinnovo del Consiglio di Europarc Federation, l'associazione che raggruppa in Europa oltre seicento fra enti gestori di aree protette, associazioni e istituzioni impegnate nella conservazione della natura. La votazione rientra nei lavori dell'Assemblea generale annuale che, anche quest'anno, si svolge in via telematica per le misure anti Covid.

Risultano eletti nel nuovo board: Marta Mugica (Spagna), Leelo Kukk (Estonia), Stefano Santi (Italia), Dominique Leveque (Francia), Pete Rawcliffe (Scozia) e Henrik Roelof Oosterveld (Olanda). L'assemblea ha anche eletto Michael Hošek (Rep. Ceca), nuovo presidente di Europarc.

Agli eletti sono giunte le congratulazioni del presidente di Federparchi Giampiero Sammuri: "porgo gli auguri di buon lavoro ai nuovi componenti del Consiglio di Europarc Federation, di cui Federparchi costituisce la sezione italiana. Un augurio particolare va a Stefano Santi, che abbiamo sostenuto e contribuito ad eleggere con soddisfazione, e che avrà l'onore di rappresentare l'Italia nel nuovo Consiglio. Sono tutte figure autorevoli, espressione del mondo della conservazione naturalistica e della sostenibilità e sono certo che sapranno guidare Europarc, insieme a tutti i soci, nel percorso impegnativo che abbiamo avanti. I temi dello sviluppo sostenibile e del giusto rapporto con la natura sono ormai divenuti centrali in tutte le politiche dell'UE, le aree protette possono dare un contributo fondamentale con le loro buone pratiche e la loro esperienza."