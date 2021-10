( 14 Ottobre 2021 )

L'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) ha pubblicato le linee guida inerente l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.