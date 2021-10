AMP, prospettive della pesca artigianale costiera, convegno ad Ischia

( 18 Ottobre 2021 )

Quali sono le prospettive di sviluppo della pesca artigianale costiera, quali strumenti per il suo sviluppo e la sua tutela. Se ne discute al convegno "Pesca artigianale costiera: sviluppo e tutela" che si terrà sabato 23 a Forio d'Ischia, presso Hotel Sorriso Terme. L'appuntamento è promosso da Pescagri Campania, AMP Regno di Nettuno, Ancim – Associazione comuni delle isole minori, con la partecipazione dell'Europarlamentare Giuseppe Ferrandino. All'incontro interviene anche il vicepresidente di Federparchi Salvatore Sanna.

Il convegno vuole approfondire le tematiche inerenti un segmento produttivo inespresso che vanta però ampi margini di crescita e valorizzazione se concepito come asset strategico del turismo e della sostenibilità. Pescagri-CIA è da tempo impegnata nell'attuazione di progetti che scommettono su un futuro di sviluppo all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, per far emergere modelli vincenti anche sul fronte nutrizionale e socio-culturale.

La pesca sostenibile infatti, sia industriale che artigianale, persegue un'efficace gestione dei sistemi utilizzati, e mira ad evitare un conflitto con la conservazione della biodiversità marina, mitigando il rischio di un impatto negativo sulla specie e sugli ecosistemi.

(da comunicato PescAgri-Cia Campania)