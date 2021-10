Aran sulla NON volontà del dipendente di adesione al Fondo Perseo

( 22 Ottobre 2021 )

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella Pubblica Amministrazione ha risposto ad una serie di quesiti fornendo indicazioni utili per l'espressione della volontà di NON adesione al Fondo Perse.

CQTF11

A chi va inoltrata la comunicazione di non adesione al Fondo?

In base all'art. 4, c. 2 ed all'art.5, c. 3, dell'Accordo la comunicazione del singolo dipendente della propria volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio va indirizzata all'amministrazione di appartenenza. La scrivente Agenzia non ha competenza al riguardo e non darà seguito ad alcuna comunicazione o risposta.

CQTF9

Potete indicare dove si può trovare il modulo di non adesione al fondo da consegnare ai dipendenti e a chi deve essere indirizzato?

L'art. 3, comma 4 dell'Accordo prevede che le amministrazioni rendono disponibile ai dipendenti la modulistica per manifestare la volontà di non adesione. Il contenuto del modello non è stato definito, in dettaglio, dall'accordo

LINK CQTF9 ARAN:

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/contratti-quadro/7494-rapp-sind-repertori-ooss-tfr-e-previdenza-complementare/12239-cqtf9.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

CQTF10 - Esempio dell'informativa nel contratto individuale prevista all'art. 4, c. 1, dell'Accordo

Link CQTF10 ARAN:

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/contratti-quadro/7494-rapp-sind-repertori-ooss-tfr-e-previdenza-complementare/12240-cqtf10.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni