Danni da fauna selvatica, Federparchi in audizione alla Camera

( 28 Ottobre 2021 )

La Commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge recanti "Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica", ha svolto l'audizione, in videoconferenza, del rappresentante della Federazione italiana parchi e riserve naturali. Nel corso dell'audizione il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri si è soffermato, tra l'altro, sulla necessità di utilizzo di professionisti adeguatamente formati per le azioni di contenimento che ormai - ha affermato - "vanno condotte nel corso dell'intero anno". Sammuri ha evidenziato come non sia più sufficiente fare affidamento solo sul volontariato vista la criticità del problema.

Il presidente Sammuri ha inoltre affrontato i temi legati alle procedure, alle norme ed alle varie tipologie di fauna selvatica oggetto del provvedimento di legge.

