( 28 Ottobre 2021 )

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato per la classificazione e l'ammortamento dei beni mobili ai sensi del DM del 13-11-2020 per l'esercizio 2021: Istruzioni per i Consegnatari in relazione al previsto rilascio delle funzioni del nuovo Sistema InIt dedicate alla gestione dei beni mobili.