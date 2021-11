Monitoraggio del lupo, tutte le tappe in una infografica

( 09 Novembre 2021 )

L'Ispra ha realizzato una infografica dedicata al monitoraggio del lupo. Dal suo ritorno naturale, in gran parte dell'Italia, alla strategia messa in atto per portare avanti il monitoraggio nazionale: la storia, le persone che hanno partecipato, le analisi genetiche eseguite, i segni di presenza raccolti, le fototrappole, i km percorsi.

Un progetto condotto da Ispra insieme al Ministero della Transizione Ecologica, Federparchi e Life WolfAlps EU. Con il coinvolgimento delle aree naturali protette italiane.

